Началось второе заседание суда по делу Насирова

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05 марта 2017 г. 10:52
Источник: Новое Время
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В воскресенье, 5 марта, в Соломенском районном суде Киева началось второе заседание по избранию меры пресечения отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насірову, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Напомним, в субботу, 4 марта, первое заседание по делу Насирова началось с опозданием на три часа.

Впоследствии адвокаты Насирова объявили перерыв, чтобы врачи могли обследовать его. Конечный вывод врачей относительно состояния Насирова в зале суда объявлен не был. Заседание перенесли на утро 5 марта.

2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Романа Насирова - главу Государственной фискальной службы, который на тот момент находился в клинике Феофания.

Задержания Насирова произошло по так называемому "делу Онищенко". Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Он сбежал из Украины и отрицает свою вину. В этой схеме Насиров якобы способствовал незаконному рассрочке долгов компаний с орбиты Онищенко.

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