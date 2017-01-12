 

Начато досудебное расследование по факту боя, в котором Савченко попала в плен, - ГПУ

12 января 2017 г. 10:30
Источник: Цензор
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Военная прокуратура Украины начала досудебное расследование по поводу боя 17 июня 2014 года, в котором Надежда Савченко попала в плен. Это следует из ответа Генеральной прокуратуры Украины на журналистский запрос.

"... Военной прокуратурой Харьковского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований ведомости с признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК Украины, за фактом халатного отношения служащими лицами военной части В0624 к службе, что привело к тяжелым последствиям в виде гибели 16 военнослужащих, попадания 7 военнослужащих в плен незаконных вооруженных формирований, а также захвата, 17.06.2014 в районе г. Счастье Луганской области, представителями незаконных вооруженных формирований военной техники указанной военной части", - сказано в документе.

Как отмечается, в рамках указанного уголовного производства обвинений никому не выдвинуто.

Ранее на пресс-конференции лидер организации "Развитие украинской молодежи" Евгений Господинюк заявил, что досудебное расследование открыто военной прокуратурой Харьковского гарнизона против Надежды Савченко за военную халатность.

Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 28 ноября.

Господинюк отметил, что его организация подавала заявление в Военную прокуратуру на основании свидетельств бойцов, служивших вместе с Савченко.

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