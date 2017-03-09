"Национализированные" заводы ЛДНР закрывают - СМИ

Ситуация на заводах с внешним управлением, введенным главами ДНР и ЛНР, спустя неделю оказалась близка к критической, пишет Коммерсант.

Издание напоминает, что власти самопровозглашенных республик обещали быструю переориентацию производства на Россию, но многие заводы теперь вынуждены закрыться, хотя на некоторых из них зарплату рабочим еще продолжают выплачивать.

Отмечается, что относительно благоприятная ситуация у рабочих Харцызского трубного завода, который принадлежал украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Несмотря на то, что с 1 марта на нем введено внешнее управления, рабочие, как и прежде, получили две трети зарплаты на банковские карты.

Метинвест в конце февраля остановил производство на этом заводе из-за блокады Донбасса, сохранив часть зарплаты.

В свою очередь, сотрудники Енакиевского металлургического завода рассказывают, что последняя зарплата была в начале февраля и сейчас производство заморожено.

По мнению собеседника издания, рабочим этого предприятия скоро придется искать работу за пределами "республик".

Похожая ситуация и на Донецком металлургическом заводе, владельцы которого объявили об остановке предприятия 27 февраля, накануне введения внешней администрации со стороны ДНР.

"В 20-х числах февраля пришел аванс, последние месяцы большинство в простое и получали две трети ставки из-за невозможности подвоза сырья из Украины", - рассказал рабочий ДМЗ.

Он также рассказал, что во время летней забастовки железнодорожников в ДНР, сырье привозили из России. Зарплаты при этом приходили на карточки украинской "дочки" Сбербанка в гривнах.

"Пока на работу людей не вызывают, но обещают, что к 10 марта появится ясность с тем, продолжат рабочим платить или нет", - уточнил он.

Уже после введения внешнего управления ДНР на предприятиях украинских собственников был вынужден остановить свою работу Ясиновский коксохимический комбинат, расположенный в Макеевке.

Издание приводит сообщения жителей Донецка в соцсетях, что после появления внешних управляющих от ДНР в единственном пятизвездном отеле города "Донбасс палас", также принадлежавшем Ахметову, из гостиницы начали выносить кофемашины и барное оборудование.