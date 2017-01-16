Нацсовет считает запрет российского телеканала "Дождь" законным

Freedom House заявила об "ограничении доступа украинцев к независимому освещению событий в РФ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания считает запрет на трансляцию российского телеканала "Дождь" в кабельных сетях Украины законным.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

В ответ на заявление Freedom House о том, что запрет трансляции телеканала "ограничивает доступ украинцев к независимому освещению событий в России", Нацсовет отметил, что удалил "Дождь" из указанного перечня программ исключительно на законодательной основе.

"Третий год против Украины ведется гибридная война, одной из составляющих которой является информационная интервенция. Распространение прокремлевской пропаганды настолько системное и мощное, что ее угрозы в последние годы почувствовали и европейские страны... В этих условиях Украина приняла ряд законодательных актов, направленных именно на защиту информационного пространства и национальной безопасности государства в целом", - говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор настаивает, что в эфире телеканала распространялась коммерческая реклама, что является нарушением требований ч. 9 ст. 13 Закона Украины "О рекламе".

Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

Телеканал "Дождь" считается оппозиционно настроенным к российской власти.

Сейчас в Украине запрещены около 35 российских телеканалов.