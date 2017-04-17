 

Нагорный Карабах и Азербайджан обменялись обвинениями в нарушении "тишины"

17 апреля 2017 г. 20:51
Источник: Укринформ
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В регионе Нагорный Карабах заявили о 15 случаях нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки.

Об этом сообщает Радио Свобода

«16 апреля и в ночь на 17 апреля вооруженные силы Азербайджана 15 раз нарушили режим перемирие, произведя в направлении армянских позиций более 240 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра», – сообщили в так называемом министерстве обороны Нагорного Карабаха.

В Азербайджане, в свою очередь, сегодня заявили, что «вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 114 раз».

У Нагорного Карабаха была автономия в составе международно признанных границ Азербайджана. Большинство населения этого региона составляли этнические армяне. Нагорный Карабах односторонним образом провозгласил в 1991 году «независимость» в ходе противостояния конца 1980-х и войны 1990-1994 годов, в результате которого Азербайджан потерял контроль над регионом.

В Баку считают, что этот регион оккупировала Армения: хотя Ереван вместе со всем миром формально не признал самопровозглашенной «независимости» региона, он фактически предоставляет ему широчайшую поддержку.

Вследствие конфликта вокруг Нагорного Карабаха погибли около 30 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами. Азербайджан сейчас не контролирует не только подавляющую часть самого Нагорного Карабаха, но и некоторые прилегающие к нему территории, которые никогда не входили в состав бывшей автономии, – всего около 20% своей международно признанной территории.

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