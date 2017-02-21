Нардеп: Савченко не может снять неприкосновенность

В Конституции и законах Украины нет процедуры отказа от неприкосновенности. Об этом рассказал первый замглавы регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник, комментируя сегодняшнее заявление Надежды Савченко, сообщает LB.ua.

Напомним, Савченко направила в регламентный комитет заявление с просьбой снять с нее неприкосновенность.

"Нардеп Савченко не распоряжается своей неприкосновенностью. Она не может просить о снятии неприкосновенности и не может от нее отказаться, это не ее собственность. Это не предусмотрено Конституцией и законами Украины, в соответствии с которыми должен действовать нардеп. Ни регламентный комитет, ни Верховная Рада подобных обращений не рассматривает и не решает. Это заявление не будет выноситься на рассмотрение, поскольку здесь нечего рассматривать и о чем дискутировать. Это просто пиар и пустые слова", - сказал он.