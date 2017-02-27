 

Нардепы просят СБУ изучить деятельность Савченко “до плена”

27 февраля 2017 г. 20:58
Источник: Укринформ
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Партия "Народный фронт" призывает СБУ изучить все обстоятельства "провокационной деятельности" народного депутата Надежды Савченко.

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт", сообщает пресс-служба политсилы.

"Наша политическая сила обращается к СБУ с призывом изучить все обстоятельства провокационной деятельности Савченко. В том числе в период, который предшествовал ее "плену" и "пребыванию" в российской тюрьме. Вся правда о Савченко должна стать известной для того, чтобы наше общество получило прививки от фсб-шных спецопераций, которые рождают псевдогероев. Страна должна знать,  соответствуют ли действительности подозрения о том, что и плен, и российский суд, и освобождение этого лица было только бутафорией по сценарию ФСБ", - говорится в заявлении.

В "Народном фронте" считают, что поездки Надежды Савченко к оккупантам, во время которых она, в отличие от ОБСЕ, получает эксклюзивные допуски в режимные зоны боевиков, а также многочисленные заявления в русле московской пропаганды, дают основания считать, что Савченко является "глубоко интегрированным в украинскую политику российским агентом".

"Народный фронт" заявляет, что вся деятельность Савченко направлена на легализацию боевиков как переговорной стороны для того, чтобы продемонстрировать миру якобы в Украине происходит гражданский конфликт, а не внешняя агрессия со стороны РФ.

"Деятельность Савченко выглядит еще отвратительнее из-за того, что за нее во время "плена" переживала вся Украина, добивались освобождения самые влиятельные политики мира, в обмен были отданы два российских спецназовца, которые пришли с войной на нашу землю", - подчеркнули в НФ.

В партии выразили убеждение, что профессиональное расследование должно дать также ответ на то, какую роль в том, что Савченко попала в Верховную Раду Украины, сыграла "спайка Медведчук-Тимошенко", а также кто именно координировал введение в парламент через "Батьківщину" человека, который публично работает на интересы сепаратистов.

"Защищая себя на фронте, государство не менее эффективно должно останавливать подрывную деятельность внутри страны. Последние сообщения о том, что Савченко ездила на передовую и призывала бойцов покинуть позиции, - это государственная измена. Украина победит тогда, когда быстро и решительно будет давать отпор провокаторам, какими бы мандатами они себя не прикрывали", - сказано в заявлении.

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