Народные депутаты намерены повысить себе зарплаты

Повышение зарплат народных депутатов предусмотрено проектом постановления о финансовом обеспечении деятельности Верховной Рады N5573. Проект включен в повестку дня на четверг 22 декабря.

Должностные оклады депутатов предлагается привязать к прожиточному минимуму для трудоспособных граждан и установить в таких размерах: спикер - 20 прожиточных минимумов (30 тыс 880 грн), первый вице-спикер - 19,2 (29 тыс 644 грн), вице-спикер - 18,7 (28 тыс 872 грн).

Главе комитета, спецкомиссии по вопросам приватизации, главе фракции оклад предлагается установить в размере 18 прожиточных минимумов (27 тыс 792 грн), их заместителям в размере 17 прожиточных минимумов (26 тыс 248 грн), главе подкомитета - 16,5 (25 тыс 476 грн), члену комитета - 16,2 (25 тыс грн).

Прожиточный минимум с 1 декабря 2016 года составил 1 тыс 544 грн.

Если проект будет утвержден, то к концу года депутатские зарплаты увеличатся автоматически.