Насирова могут взять под стражу — адвокат экс-главы ГФС

Защита отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова допускает, что главе ГФС могут избрать меру пресечения в виде взятия под стражу. Об этом сказал адвокат Насирова Андрей Кузьменков интервью.

"Мы не исключаем, что НАБУ пойдет на незаконные действия и будет пытаться вывезти Романа Насирова из палаты в суд", — заявил адвокат, уточнив, что там ему могут избрать меру пресечения в виде взятия под стражу. "Больше, чем уверен, что в ближайшее время они предпримут подобные действия, — сказал он.

По словам адвоката, главе ГФС грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет — ему инкриминируют обвинения по статье 364 часть 2 Уголовного кодекса, злоупотребления властью и служебным положением, которые повлекли тяжкие последствия.

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