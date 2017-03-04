Насирова вывезли из больницы в присутствии работников НАБУ

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04 марта 2017 г. 14:00
Источник: Новое Время
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В субботу, 4 марта, около 11 утра отстраненного на время расследования главу ДФС Романа Насирова скорая вывезла из больницы Феофания в присутствии представителей НАБУ.

На месте происшествия присутствовали также адвокаты главы ДФС.

Сообщается, что Насирова на носилках вынесли из здания больницы и разместили в машине скорой. В то же время его жену к машине не пустили, хотя адвокаты заявляли, что во время транспортировки мужчины должен присутствовать кто-то из близких или родственников.

О состоянии Насирова и место его транспортировки пока ничего не известно.

Кроме того, один из его адвокатов Александр Мирошник заявил, что действия работников НАБУ являются незаконными.

"Куда его вывезли - неизвестно, его просто вывезли из больницы, посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении. Родственников при этом никто не спросил", - заявил адвокат.

Вечером 2 марта 2017 года был задержан Роман Насиров - глава Государственной фискальной службы (ДФС), который на тот момент находился в клинике Феофания.

Задержания Насирова произошло по так называемому "делу Онищенко". Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Он сбежал из Украины и отрицает свою вину. В этой схеме Насиров якобы способствовал незаконной рассрочке долгов компаний с орбиты Онищенко.

Романа Насирова задержали на фоне обысков в главном офисе ДФС

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