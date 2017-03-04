 

Насирову могут избрать меру пресечения по скайпу

04 марта 2017 г. 16:14
Источник: Левый Берег
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В Национальном антикоррупционном бюро не исключают организацию видеосвязи с судом через скайп для избрания меры пресечения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказала пресс-секретарь бюро Светлана Олифира.

"Может быть как вариант рассмотрена скайп-связь с судом. Но это будет понятно чуть позже, когда будет получена объективная информация про состояние его здоровья", - сказала она. Такой вариант будет рассматриваться в случае, если врачи не разрешат транспортировку Романа Насирова из медицинского учреждения.

По словам спикера Антикоррупционного бюро, перевозка главы Государственной службы из больницы "Феофания" вызвана необходимостью в подтверждении поставленного ранее диагноза. "Чтобы после этого детективы могли совершать другие процессуальные действия исходя из объективного состояния здоровья", - добавила Светлана Олифира.

В НАБУ отмечают, что на протяжении 72 часов с момента задержания, Роману Насирову должны избрать меры пресечения. "Этот срок еще не истек и детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры используют все законные процессуальные меры для того, чтобы это произошло", - прокомментировала пресс-секретарь бюро.

Напомним, детективы НАБУ в ночь на 3 марта сообщили Насирову о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ему вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям Онищенко и нанесение убытков государству на 2 млрд гривен. Накануне Насиров слег в больницу с якобы инфарктом миокарда.

Руководитель НАБУ Артем Сытник предупредил главу ГФС о последствиях за симуляцию и отметил что в газовом деле Онищенко это может быть уже второй случай симуляции болезни.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности.

Утром 4 марта Насирова отвезли из "Феофании" в Институт кардиологии имени Стражеско для проверки диагноза.

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