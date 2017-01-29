Наступление на Авдеевку не приведет к сдаче позиций ВСУ, - нардеп

Наступление на Авдеевку (Донецкая область) со стороны боевиков не приведет к сдаче позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведь они готовы отражать атаки. Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук.

"Наши Вооруженные силы являются абсолютно готовыми к отражению этого нападения и я более чем уверен, что ни один метр земли и ни одну позицию украинские военные не уступят", - заявил Тетерук.

По словам нардепа, очередное обострение на востоке, примером которого является наступление на Авдеевку, является продолжением давления на украинское общество и власть со стороны Кремля. "За это они будут отвечать, наступит обязательно время", - отметил Тетерук.