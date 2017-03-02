НАТО не будет решать за Украину ее отношения с Альянсом — Столтенберг

Украина должна сама принимать решения, считает генсек НАТО.

Никто в НАТО не намерен указывать Украине, насколько тесно страна должна сотрудничать с Альянсом, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина должна сама принимать решения, и мы не будем ей указывать, что нужно делать", - сказал Столтенберг сегодня, 2 марта.

Он также отметил, что если Украина захочет поддерживать нейтральный статус, так оно и будет.

"Если они выскажутся за нейтралитет, мы будем это уважать точно так же, как уважаем нейтралитет Швеции, Финляндии, Швейцарии. Если любая страна демократическим путем решает стать нейтральной - прекрасно, никаких проблем", - добавил Столтенберг

Генсек НАТО подчеркнул, что если какая-то страна демократическим путем решает добиваться членства в Альянсе, то "тут тоже нет никаких проблем".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свое значительное влияние на боевиков, чтобы прекратить насилия на востоке Украины.

Он также заверил, что что Альянс не планирует развертывать на востоке Европы столько же войск, сколько и Россия. По словам Столтенберга, целью сил НАТО является предотвращение конфликта, а не его провокация.

