 

Назарбаев вынесет проект конституционной реформы в Казахстане на референдум

25 января 2017 г. 20:10
Источник: РБК-Украина
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В Казахстане планируют перераспределить полномочия между ветвями государственной власти

Программу перераспределения полномочий между ветвями власти вынесут на всенародное обсуждение. Об этом в ходе специального обращения к народу Казахстана заявил президент Нурсултан Назарбаев, передает Tengri News.

"Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект сказанных конституционных реформ и весь проект в полном составе будет опубликован, чтобы все могли высказать свое мнение. Я издал соответствующий указ по этому вопросу", - заявил президент Казахстана.

Президент сообщил, о планах ввести пять глобальных реформ.

"Пятый пункт - открытое правительство - как раз предполагал, что мы пойдем на углубление перераспределения полномочий для того, чтобы все ветви власти работали сполна, отвечали за себя и были балансы и противовесы между ветвями власти", - сказал Назарбаев.

Сообщается, что накануне президент принял участие в заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

"Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики", - добавил Назарбаев.

Сегодня сообщалось, что президент Казахстана выступит со специальным обращением к гражданам. 
 

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