Назначен исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН

Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН после смерти Виталия Чуркина назначили его первого заместителя Петра Ильичева.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в постпредстве РФ при ООН.

Он будет занимать этот пост до назначения нового постпреда.

Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. МИД РФ отметил, что он "ушел из жизни на рабочем посту". Причина его смерти не называлась. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в разговоре с назвала это личной информацией.

Президент РФ Владимир Путин наградил Чуркина посмертно орденом Мужества "за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм".