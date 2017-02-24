Назначен исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН

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24 февраля 2017 г. 13:53
Источник: Левый берег
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Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН после смерти Виталия Чуркина назначили его первого заместителя Петра Ильичева.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в постпредстве РФ при ООН.

Он будет занимать этот пост до назначения нового постпреда.

Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. МИД РФ отметил, что он "ушел из жизни на рабочем посту". Причина его смерти не называлась. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в разговоре с назвала это личной информацией.

Президент РФ Владимир Путин наградил Чуркина посмертно орденом Мужества "за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм".

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