Назначен новый глава Одесской ОГА

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12 января 2017 г. 14:24
Источник: Зеркало недели
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Максим Степанов назначен главой Одесской областной государственной администрации.

"Сегодня я принял решение о назначении человека, который победил на конкурсе руководителем Одесской ОГА, Максима Степанова", - сказал Порошенко в четверг днем в Одессе во время представления активу области нового руководителя ОГА. "Уверен, решение назначить на должность председателя Одесской ОГА Максима Степанова, человека, который прошел конкурс - это правильное решение", - позже написал он на своей странице в Twitter . 

Максим Степанов с 2011 год руководит полиграфкомбинатом "Украина", который специализируется на печати биометрических паспортов, водительских удостоверений и других документов. С 2007 по 2010 был заместителем главы Одесской ОГА Николая Сердюка.

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