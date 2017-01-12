Назначен новый глава Одесской ОГА

Максим Степанов назначен главой Одесской областной государственной администрации.

"Сегодня я принял решение о назначении человека, который победил на конкурсе руководителем Одесской ОГА, Максима Степанова", - сказал Порошенко в четверг днем в Одессе во время представления активу области нового руководителя ОГА. "Уверен, решение назначить на должность председателя Одесской ОГА Максима Степанова, человека, который прошел конкурс - это правильное решение", - позже написал он на своей странице в Twitter .

Максим Степанов с 2011 год руководит полиграфкомбинатом "Украина", который специализируется на печати биометрических паспортов, водительских удостоверений и других документов. С 2007 по 2010 был заместителем главы Одесской ОГА Николая Сердюка.