 

НБУ утвердил кандидатуру главы правления ПриватБанка и главного бухгалтера, - Гонтарева

22 декабря 2016 г. 20:45
Источник: РБК-Украина
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Все заместители главы ПриватБанка будут утверждены Национальным банком в скором времени

Национальный банк Украины утвердил кандидатуру главы правления ПриватБанка и главного бухгалтера. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева во время эфира на "Радио Вести" в четверг, 22 декабря.

"Сегодня Национальный банк утвердил кандидатуру господина Шлапака и главного бухгалтера", - сказала Гонтарева.

По ее словам, все заместители будут утверждены Национальным банком в скором времени.

Ранее сообщалось, что новым председателем правления ПАО "ПриватБанк" станет бывший министр финансов Украины Александр Шлапак.
 

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