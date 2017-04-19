"Нефтегаз" не смог найти кандидата в Набсовет на зарплату в 0,5 млн грн в месяц

Кабинет Министров намерен на заседании в среду продлить срок приема заявок на участие в конкурсе на должность независимого члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" до 45 дней.

Об этом говорится в проекте постановления, копией которого располагают Українські Новини.

Срок подачи заявлений продлевается для привлечения более широкого круга специалистов для участия в конкурсе.

Постановлением №232 от 29 марта, которым Кабмин объявил конкурс по выбору состава набсовета "Нефтегаза", предусматривался срок подачи 14 дней.

Отметим, 29 марта Кабинет Министров решил увеличить состав наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" с 5 до 7 членов (4 независимых и 3 от государства).

Кабинет Министров не включил представителей международных финансовых организаций и институций в состав комиссии по конкурсному отбору нового, четвертого, независимого члена наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины".

18 апреля "Нефтегаз" прекратил полномочия председателя наблюдательного совета Юлии Ковалив по ее собственному желанию.

В состав набсовета "Нефтегаза" входят бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин (по квоте Администрации Президента), а также независимые члены Маркус Ричардс (Marcus Richards), Чарльз Проктор (Charles Proctor) и Пол Уорвик (Paul Warwick).

С 4 из 5 членов набсовета в 2016 году "Нефтегазом" были подписаны 4-х летние трудовые контракты (до марта-апреля 2020 года).

Вознаграждение 3 независимых членов набсовета - Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика, согласно контракту, - составляет по 860 тыс. евро (за все 4 года). То есть каждый из них получает по 500 тыс грн в месяц в среднем в зависимости от текущего курса.

4-летний контракт бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина с предусматривает его вознаграждение в размере 645 тыс. долларов.

Среди обнародованных "Нефтегазом" контрактов за 2016 год, контракт уже бывшего (до 18 апреля) председателя наблюдательного совета Юлии Ковалив отсутствует.