Неосторожность при курении или костры внутри дома? Подробности смертельного пожара в Харькове

Накануне утром жители улицы Крылова увидели дым, который валил из соседнего дома. Николай Иосифович одним из первых поднял тревогу и позвонил спасателям. По словам пенсионера, в этом доме не было отопления и электричества, поэтому, предполагает он, его обитатели могли разжечь внутри костер.

Николай Гречаный, сосед

Пламя не было, а дым вокруг дома бил изнутри, изнутри. Значит, они там запалили что-то, сами заснули, ну выпили, конечно, заснули и все, на этом закончилось.

В огне погибло два человека, одним из них был 58-летний хозяин дома, его опознали по особым приметам. Личность второго погибшего пока установить не могут. Еще один сосед говорит, что пострадавшие в сильном огне тела вообще было сложно узнать.

Сергей Гордиенко, сосед

Там как вроде женщина, ну женская нога была, и он на диване лежал, она на полу лежала, там, в углу, короче оно ж пол горел и как говорится половина туловища туда вгрузло, ну под пол, как говорится. Когда вчера выносили, я вам скажу, что не узнаешь.

Оба соседа говорят, что в доме часто собирались шумные компании, а сам погибший злоупотреблял алкоголем. В ГСЧС подтверждают, что погибший вел асоциальный образ жизни и считают, что именно это и привело к пожару.

Инна Шукшина, начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Скорее всего, что неосторожное обращение с огнем. Возможно, что даже и курение в постели в нетрезвом состоянии, потому что в доме и газ и электричество были отключены.

Всего с начала года в Харькове произошло четыреста двадцать четыре пожара. Чуть менее половины из них - из-за неосторожного обращения с огнем.