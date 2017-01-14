 

Несколько конгрессменов отказались приходить на инаугурацию Трампа

14 января 2017 г. 16:57
Источник: 112.ua
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В США по меньшей мере восемь членов Конгресса будут бойкотировать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа 20 января, указывая, в частности, на то, что российское вмешательство в выборы могло помочь в выборе 45-го президента США. Об этом передает "Радио Свобода"

"Я не вижу этого избранного президента законным президентом", - указал член Палаты представителей, демократ из штата Джорджия Джон Льюис в программе телеканала NBC "Встреча с прессой".

"Думаю, что россияне участвовали в оказании помощи в выборе этого человека. И они помогли уничтожить кандидатуру Хиллари Клинтон", - отметил Льюис.

Другие законодатели-демократы, объявили о своих планах пропустить инаугурацию, среди причин бойкота также назвали неуважение Трампа к женщинам, меньшинствам и иностранцам.

Напомним, президент США Барак Обама завершает пребывание на должности 20 января.

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