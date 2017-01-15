 

Нетаньяху назвал бесполезной конференцию в Париже

15 января 2017 г. 17:07
Источник: 112.ua
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проигнорировал конференцию в Париже по урегулированию палестино-израильского конфликта и назвал ее "пустой затеей", которая "отдаляет мир" с палестинцами. Об этом глава правительства Израиля заявил на еженедельном заседании Кабинета министров, передает Jerusalem Post.

"Конференция в Париже - пустая затея, задуманная французами и палестинцами, чтобы попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами", - сказал Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, конференция "отдаляет мир, поддерживая непримиримость палестинских позиций и уводя палестинцев от прямых переговоров без предварительных условий".

"Должен сказать, что эта конференция - последние конвульсии старого мира, который завтра будет выглядеть по-другому, и это завтра уже очень близко", - добавил премьер.

В свою очередь противоположная сторона конфликта, Палестина, приветствует проведение конференции, заявляя, что годы переговоров с Израилем были безрезультатными.

Президент Палестины Махмуд Аббас на следующей неделе встретится с президентом Франции Франсуа Олландом, чтобы узнать о результатах конференции, заявляют французские дипломаты. В то же время Нетаньяху отклонил подобное приглашение Олланда. 

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