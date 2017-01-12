 

Нетаньяху отказался от участия в конференции по ближневосточному урегулированию в Париже

12 января 2017 г. 21:03
Источник: Левый берег
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"Израиль не будет выполнять решения, которые могут быть приняты на встрече в Париже".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от участия в конференции по ближневосточному урегулированию, которая состоится в Париже 15 января.Об этом сообщает Haaretz.

"Эта конференция является мошенничеством, палестинcкой аферой под эгидой французов. Они хотят обозначить новые антиизральские позиции", - заявил глава израильского правительства.

Он также подчеркнул, что Израиль не будет выполнять решения, которые могут быть приняты на встрече в Париже.

Согласно проекту итогового заявления, который попал в распоряжение Haaretz, страны-участницы конференции обязуются не признавать никаких изменений границ, произошедших после 4 июня 1967 года, в том числе в Иерусалиме, за исключением корректировок, согласованных обеими сторонами в ходе переговоров. Кроме того, участники встречи обязуются придерживаться четкого разграничения между израильской территорией и землями, захваченными Израилем в 1967 году.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме США, которые воздержались. Пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето.

Резолюция вызвала негативную реакцию у властей Израиля. Нетаньяху назвал ее "пристрастной" и "позорной", а также еще в конце декабря дал поручение пересмотреть отношения с ООН.Кроме того, Израиль принял ряд дипломатических мер в отношении стран, поддержавших резолюцию. Именно по этой причине был отменен визит в Израиль украинского премьера Владимира Гройсмана.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и начал строительство еврейских поселений. ООН считает подобную деятельность на этой территории незаконной и противоречащей международному законодательству.

Как ожидается, в работе совещания в Париже примут участие около 30 министров иностранных дел из разных стран, включая госсекретаря США Джона Керри. 

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