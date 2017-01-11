Невестка Порошенко зарегистрировала торговый знак

Жена старшего сына Президента, депутата Верховной Рады Алексея Порошенко (фракция "Блок Петра Порошенко") Юлия зарегистрировала торговый знак agrohub. Об этом свидетельствуют данные Украинского института интеллектуальной собственности.

Товарный знак зарегистрирован 26 декабря 2016 года.

Отмечается что под данным товарным знаком может осуществляться деятельность в различных категориях, в том числе таких, как образование и воспитание, развлекательные услуги, организация выставок, обучение, создание фильмов и радиопередач, и т.п.

Ранее в комментарии изданию "Новое время" Порошенко отмечала, что для того, чтобы убедить специалистов работать в Украине и на Украину, нужны две вещи: инвестиции и среда, деньги и творческое пространство.

Также она отмечала возможность создания технологического коворкинга на территории культурно-развлекательного центра "Выставка достижений народного хозяйства" в Киеве.