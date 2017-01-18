Ни один украинский военный не пострадал в зоне АТО за сутки

Ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не был ранен в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не пострадал", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Мотузяник проинформировал, что на луганском направлении почти все вражеские обстрелы пришлись на Станично-Луганский и Попаснянский районы. В Троицком произошло 5 кратковременных минометных обстрелов, а также ряд более мелких провокаций со стороны НВФ. Также противник неоднократно открывал огонь по району потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской. В Золотом, Новоалександровке и Новозвановке произошло несколько перестрелок между боевиками и силами АТО. Всего за минувшие сутки на луганском направлении состоялось 19 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении в Авдеевский промзоне вчера было 3 больших перестрелки между силами АТО и противником, каждая длилась около 2х часов. Также боевики провели мощные обстрелы наших позиций в Зайцево, Троицком и в Донецком аэропорту. Тяжелое вооружение противник не применял. На Светлодарской дуге и в Новолуганское вчера было тихо. Всего за минувшие сутки на донецком направлении вчера произошло 9 вражеских обстрелов.

На мариупольском направлении обстановка неизменна. Вчера зафиксировано 33 вражеских обстрела, в том числе 5 минометных. Боевики нарушают режим тишины и днем, и ночью. Основные горячие точки - Красногоровка, Марьинка, Водяное, Широкино.