Нидерланды завершат ратификацию СА между Украиной и ЕС в январе, - Зеркаль

Нидерланды завершат ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в январе 2017. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль во время брифинга в четверг, 22 декабря.

"Вчера в парламенте Нидерландов прошли слушания, на которых выступал премьер-министр (Нидерландов - ред.) Рютте. На этих слушаниях все политические партии имели возможность высказать свою позицию относительно дальнейшего завершения ратификации соглашения об ассоциации. Сейчас я оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры уже в январе", - сказала Зеркаль.

Он отметила, что коалиционные политические силы Нидерландов высказали свою поддержку в этом процессе.