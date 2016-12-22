 

Нидерланды завершат ратификацию СА между Украиной и ЕС в январе, - Зеркаль

22 декабря 2016 г. 15:42
Источник: РБК-Украина
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Нидерланды завершат ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в январе 2017. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль во время брифинга в четверг, 22 декабря.

"Вчера в парламенте Нидерландов прошли слушания, на которых выступал премьер-министр (Нидерландов - ред.) Рютте. На этих слушаниях все политические партии имели возможность высказать свою позицию относительно дальнейшего завершения ратификации соглашения об ассоциации. Сейчас я оптимистично настроена относительно завершения этой процедуры уже в январе", - сказала Зеркаль.

Он отметила, что коалиционные политические силы Нидерландов высказали свою поддержку в этом процессе.

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