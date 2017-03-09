 

Нижняя палата Конгресса США поддержала выделение Украине военной помощи

09 марта 2017 г. 18:53
Источник: Зеркало недели

Средства будут доступны Пентагону с целью поддержки, в частности, предоставления летального оружия оборонительного толка.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов поддержала выделение $ 150 миллионов на военную поддержку Украины. За документ проголосовали 371 представитель нижней палаты, против высказались 48 парламентариев.

Документ предусматривает віделение средств, которые заложены в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году - до 1 октября 2017 года. Средства будут доступны Пентагону с целью предоставления Украине военной поддержки, в частности, предоставления летальной оружия оборонительного толка и оснащения.

В декабре 2016 года конгресс США одобрил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году.

Документ предусматривает предоставление Украине летального оружия, а также расширение военной помощи за счет поставок средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины и помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.

22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.