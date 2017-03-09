Нижняя палата Конгресса США поддержала выделение Украине военной помощи

Средства будут доступны Пентагону с целью поддержки, в частности, предоставления летального оружия оборонительного толка.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов поддержала выделение $ 150 миллионов на военную поддержку Украины. За документ проголосовали 371 представитель нижней палаты, против высказались 48 парламентариев.

Документ предусматривает віделение средств, которые заложены в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году - до 1 октября 2017 года. Средства будут доступны Пентагону с целью предоставления Украине военной поддержки, в частности, предоставления летальной оружия оборонительного толка и оснащения.

В декабре 2016 года конгресс США одобрил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году.

Документ предусматривает предоставление Украине летального оружия, а также расширение военной помощи за счет поставок средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины и помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.

22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.

