 

Новый глава МИД Германии 2-3 марта посетит Украину

27 февраля 2017 г. 18:59
Источник: УНИАН

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 2-3 марта посетит Украину.

Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, сегодня утром в Берлине пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шефер заявил о визите Габриэля в Украину.

"Действительно, визит состоится в эти дни  - сообщил источник.

Как известно, 27 декабря, Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более трех лет работы. Президент ФРГ Йоахим Гаук уволил Штайнмайера с поста главы внешнеполитического ведомства и передал его полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю. На церемонии в резиденции главы государства присутствовала канцлер Ангела Меркель.

 

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