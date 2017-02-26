 

Новый советник Трампа назвал Россию "врагом", - CNN

26 февраля 2017 г. 12:41
Источник: РБК-Украина
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Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер на заседании Совета нацбезопасности США назвал Российскую Федерацию "врагом", передает CNN со ссылкой на источник.

По данным источника, на заседании Совета нацбезопасности США Макмастер дал понять, что "Россия - враг, а не друг".

Данная позиция контрастирует с высказыванием старшего советника Трампа Стива Беннона, который называл ЕС "неполноценной структурой", а также высказался за укрепление связей с отдельными странами в Европе. Также сообщается, что Макмастер выступил в защиту мирового порядка, установленного после Второй мировой войны, и заявил о важности сохранения мира и безопасности.

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