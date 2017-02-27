Нынешнюю Польшу не приняли б в Евросоюз – МИД Люксембурга

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что нынешнюю Польшу не приняли б в Евросоюз, поскольку она не исповедует европейских ценностей. Прежде всего, польская власть отдаляется от верховенства права, рассказал Ассельборн в своем интервью изданию Tagesspiegel.

По мнению министра, "Польша Качинского" все более ограничивает рамки правового государства, что делает ее подобной в Венгрии Виктора Орбана. При этом Ассельборн отметил, что Евросоюз не может повлиять на политику правящей правоконсервативной партии какими-либо санкциями.