NYT обвинила Трампа в сохранении влияния на бизнес

Выбранная президентом США Дональдом Трампом схема управлением своими активовами не избавила его от конфликта интересов, поскольку во главе траста, управляющего активами Трампа, оказались близкие ему люди, которых он может сменить.

Как пишет The New York Times, попечителями траста, которому Трамп передал свои активы перед вступлением в должность президента США, являются его сын Дональд Трамп и финансовый директор компании Trump Organization Аллен Вейссельберг.

Издание отмечает, что траст является отзывным, то есть Трамп может в любой момент сменить попечителей и передать его в управление другим лицам. Кроме того, по данным газеты, траст оформлен на номер социального страхования самого Дональда Трампа — старшего.

Эти факты, по мнению издания, свидетельствуют о том, что Трамп оставил за собой возможность влиять на руководство трастом, а значит, и на судьбу собственных активов во время пребывания на посту президента.

После победы на выборах Трампа призывали передать управление активами в "слепой" траст, однако миллиардер заявил тогда, что законодательство не требует от него поступать именно так.

По словам юриста, который по просьбе газеты провел экспертизу документов траста, данная схема не может избавить президента от конфликта интересов.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что передаст свои активы в управление двоим своим взрослым сыновьям, чтобы избежать конфликта интересов.

Трамп оценивает свое состояние в более чем 10 млрд долларов. Журнал Forbes считает, что реальная цифра - 4,5 млрд долларов, а Bloomberg приводит данные гораздо скромнее - 2,9 млрд долларов.