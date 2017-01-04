 

О госизмене: Военная прокуратура взялась за "харьковские соглашения" о базировании ЧФ РФ в Крыму - Сарган

04 января 2017 г. 15:54
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Главной военной прокуратуре позволили изъять в Министерстве иностранных дел оригинал соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Соответствующее постановление принял 27 декабря Печерский районный суд Киева, сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

В нем говорится, что у следствия есть достаточные основания полагать, что "в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации Соглашения для Украины, определенных законодательством Украины, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, что противоречит Конституции Украины".

В связи с этим, по словам Сарган, следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

"В указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма (известного как "харьковские соглашения"), - рассказала спикер генпрокурора.

Кроме того, на 19 декабря 2016 назначена почерковедческая экспертиза соответствующего документа.

"В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел", - добавила Сарган.

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