 

Обама подписал военный бюджет с помощью Украине на $350 млн

24 декабря 2016 г. 13:25
Источник: Левый берег
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Президент США Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны, в котором предусматривается выделение военной помощи Украине на сумму 350 млн долларов.

Документом предусмотрено выделить средства для предоставления военной помощи Украине, в том числе летальных оборонительных видов вооружений. По сравнению с аналогичным документом на 2016 год, перечень видов помощи расширен включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощью в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ, сообщает посольство Украины в США.

В военном бюджете США на 2016 год предусматривалось выделение военной помощи Украине на сумму 300 млн долларов.

В целом расходы военного бюджета США установлены на уровне 611 млрд долларов. Из них 3,4 млрд долларов будет направлено на сдерживание России.

Документ также законодательно ограничивает сотрудничество США с Россией в оборонной сфере. Отмена этих ограничений увязывается с прекращением оккупации Россией украинской территории и с выполнением минских соглашений.

Кроме того, закон предусматривает создание специального центра по выявлению и борьбе с внешней пропагандой и дезинформацией - как со стороны иностранных правительств, так и со стороны негосударственных структур.

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