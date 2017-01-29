Обмен заложниками фактически заблокирован с сентября - Геращенко

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о блокировке выполнения Минских договоренностей Российской Федерацией и боевиками НВФ в Донбассе, которых она поддерживает.

"РФ не собирается пока выходить из Донбасса (но цель Москвы – это не покорение шахтерского края, а вся Украина), потому что Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной. А еще Кремль ждет, что 2017 год принесет более лояльные правительства в ряде европейских государств", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, именно это является причиной проволочек в вопросе освобождения украинских заложников Москвы, процесс заблокирован с сентября 2016 года. "Для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций. Речь идее и о политзаключенных в РФ, и о заложниках на оккупированных территориях. Плохо, что мир позволяет Кремлю, который более двух лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга", - добавила она. Ирина Геращенко также акцентировала внимание на важности тесного сотрудничества и единства стран ЕС, которое уже поддержали лидеры Германии, Франции и Великобритании.

"Санкции должны действовать до полного выполнения Минских договоренностей, то есть, до возвращения Украиной контроля над границей. А гуманитарные вопросы и вопросы безопасности должны стоять на первом месте", - резюмировала спикер.