Обнародованы претензии налоговой к Константиновскому, Шуфричу и Супруненко

Депутаты недоплатили 154 млн гривен налогов.

Акты налоговых проверок народных депутатов Александра Супруненко (внефракционный), Вячеслава Константиновского (внефракционный) и Нестора Шуфрича (Оппоблок), на основании которых Генпрокуратура хочет лишить их неприкосновенности, попали в открытый доступ.

Документы обнародовало издание INSIDER.

Налоговики проверили сведения баз налоговой, а также реестра вещных прав на недвижимое имущество, Госреестр ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества и представленных депутатами е-деклараций и обнаружили несоответствие задекларированного имущества и уплаченных налогов.

Государственная фискальная служба проверила предпринимательскую деятельность Константиновского за период 1 января 1998 по 31 декабря 2015 и установила, что общая сумма доходов, полученных из официальных источников, составляет всего 67,3 миллиона гривен.

"Несоответствие стоимости состояния Константиновского доходам, полученным из официальных источников, составляет 312 892 147,89 гривен (380 234 218,88 – 67 342 070,99 = 312 892 147,89), то есть стоимость состояния в размере 312 892 147,89 гривен не соответствует сумме доходов, полученных из официальных источников", - сказано а акте проверки ГФС.

Согласно заключению фининспектора, депутат занизил налоговое обязательство с налога на доходы физических лиц на сумму 62,5 миллионов гривен и военного сбора на сумму 4,6 миллионов.

Кроме того, налоговики установили, что депутат задекларировал в 2014 году доходы от операций с инвестиционными активами на сумму 12,96 миллионов гривен, но документы, подтверждающие расходы на приобретение активов, отсутствуют.

Согласно поданной электронной декларации, по подсчетам налоговиков, общая стоимость состояния депутата Супруненко составляет 413,5 млн гривен. Однако ГФС смогла найти подтверждение лишь 178 миллионов, которые задекларировал депутат.

"Общая сумма доходов, полученных официальным путем, составляет у депутата Супруненко 178 053 185, 20 (33 450 211,83 + 144 572 973,37 + 30 000 = 178 053 185,20). Несоответствие стоимости состояний Супруненко доходам, полученным из официальных источников, составляет 235 454 183,11 (413 507 368,31 - 178 053 185,20 = 235 454 183,11)", - указано в акте проверки ГФС.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате в бюджет, составляет 47 млн. Кроме того, депутат должен был бы уплатить еще 3,5 млн гривен военного сбора.

Шуфрич занизил свои доходы на 175 млн гривен.

"Несоответствие стоимости задекларированного имущества Шуфрича Н.И. его наличным активам и доходам, полученным из официальных источников, составляет 174 804 643 гривен (227 773 624 – 52 968 981). Таким образом, сумма заниженного налогооблагаемого дохода составляет 174 804 624 гривен", - сказано в акте проверки.

В ГФС считают, что депутат не доплатил государству 35,8 миллионов НДФЛ и 590 тысяч гривен военного сбора.

15 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что намерен внести в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности и привлечении к ответственности Шуфрича, Супруненко и Константиновского.

В день окончания подачи первых электронных деклараций, 1 ноября прошлого года, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура совместно с фискальной службой проведет проверку деклараций половины народных депутатов, которые задекларировали свыше $100 тысяч, а также банковские вклады на сумму свыше 150 тысяч гривен. В случае неуплаты налогов с этих средств им может грозить от двух до 15 лет тюрьмы.

Позже стало известно, что Генеральная прокуратура назначила проверки в отношении 29 депутатов и начала расследовать возможное уклонение от уплаты налогов Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционный блок"), Русланом Демчаком (фракция "Блок Петра Порошенко"), Геннадием Бобовым (группа "Партия" Возрождение "), Александром Супруненко и Вячеславом Константиновським (оба - внефракционные).

К текущему моменту претензии предъявили трем депутатам.