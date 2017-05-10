Оборонпромы Украины и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

10 мая 2017 г. 19:41
Источник: Укринформ
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Подписан стратегический документ о сотрудничестве между оборонпромами Украины и Турции.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после подписания ДК «Укроборонпром» и секретариатом оборонной промышленности Турецкой Республики Меморандума о сотрудничестве в Стамбуле, сообщает пресс-служба СНБО.

«Этот документ определит стратегические направления сотрудничества для ведущих оборонных предприятий наших стран», - подчеркнул Турчинов.

Меморандум подписали генеральный директор ГК «Укроборонпром» Роман Романов и руководитель оборонпрома Турции Исмаил Демир после завершения переговоров секретаря СНБО Украины Турчинова и министра национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ышика в их присутствии.

Как сообщал Укринформ, Турчинов во главе официальной украинской делегации находится в Стамбуле (Турецкая Республика), где проходит международная выставка оборонной промышленности «IDEF-2017».

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