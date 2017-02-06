Обострение агрессии РФ на Донбассе является испытанием реакции администрации Трампа – депутат ЕП Галер

Депутат Европейского парламента, член Комитета по иностранным делам Михаэль Галер (партия CDU, Германия) считает, что эскалация российской агрессии на Донбассе является испытанием реакции новой администрации президента США Дональда Трампа.

Такое мнение он высказал в понедельник в Брюсселе на заседании Подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны в рамках обсуждения обострения ситуации на востоке Украины.

«Мы очень обеспокоены ухудшением ситуации, и у меня нет сомнений, что агрессор, а это - Россия, испытает, как будет реагировать, или не будет реагировать на это новая администрация США», - сказал Галер.

При этом евродепутат подчеркнул необходимость «продолжать поддерживать жертв агрессии» и оказывать давление на Россию с тем, чтобы она «сосредоточиться на выполнении Минских соглашений».

«Агрессор - Россия, им нечего делать на украинской земле. Поэтому в этой ситуации мы должны продолжать поддерживать Украину», - подчеркнул политик.

Галер также считает, что лучшим ответом агрессору будет предоставление Украине безвизового режима.

Российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.