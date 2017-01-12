ОБСЕ: Гаубицы ДНР стреляют в сторону Светлодарска

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«С помощью беспилотников над Новогригортевкой, которая сейчас контролируется "ДНР", мы зафиксировали батарею самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска. В этом случае 31 артиллерийский снаряд был выпущен», - отметил Хуг.

По его словам, довольно часто патрули не имеют возможности приехать на место происшествия, поэтому мониторинг и контроль ситуации осуществляют с помощью камер и беспилотников.