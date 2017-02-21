 

ОБСЕ осудила признание РФ "паспортов" ЛНР/ДНР

21 февраля 2017 г. 12:52
Источник: ЛІГА.net
24 просмотра

ОБСЕ осуждает признание страной-агрессором РФ так называемых паспортов, выданных на территории оккупированного Донбасса. Об этом говорится в заявлении миссии.

"Руководство ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность по поводу этой меры, предпринимаемой Российской Федерацией. Мы считаем, что этот указ находится в противоречии с целями процесса урегулирования в восточной части Украины ", - говорится в заявлении австрийского руководства организации.

В ОБСЕ подчеркнули, что документы, которые выданные на суверенной территории Украины, могут быть действительными лишь при условии, если они выпущены международно признанными институтами.

" ОБСЕ поддерживает усилия по нормализации положения людей, живущих в Донбассе, и поощряет увеличение свободы их передвижения", - отмечается в заявлении.

"Односторонние действия ставят под угрозу усилия по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее", - подчеркивается в заявлении.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.