ОБСЕ осудила признание РФ "паспортов" ЛНР/ДНР

ОБСЕ осуждает признание страной-агрессором РФ так называемых паспортов, выданных на территории оккупированного Донбасса. Об этом говорится в заявлении миссии.

"Руководство ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность по поводу этой меры, предпринимаемой Российской Федерацией. Мы считаем, что этот указ находится в противоречии с целями процесса урегулирования в восточной части Украины ", - говорится в заявлении австрийского руководства организации.

В ОБСЕ подчеркнули, что документы, которые выданные на суверенной территории Украины, могут быть действительными лишь при условии, если они выпущены международно признанными институтами.

" ОБСЕ поддерживает усилия по нормализации положения людей, живущих в Донбассе, и поощряет увеличение свободы их передвижения", - отмечается в заявлении.

"Односторонние действия ставят под угрозу усилия по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее", - подчеркивается в заявлении.