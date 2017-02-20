ОБСЕ осудила признание Россией паспортов "Л/ДНР

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер осудил решение президента РФ о признании документов, выдаваемых на оккупированных территориях Донбасса.

В интервью "Радио Свобода" он отметил, что этот указ президента РФ является шагом назад от и так очень далекой цели остановить войну на Донбассе.

По словам Заньера, решение признать эти "документы", "конечно же, фактически означает… признание тех, кто выдает эти "документы".

Генсек ОБСЕ заявил, что этот шаг России усложнит выполнение минских договоренностей.

Напомним, в указе президента РФ Владимира Путина от 18 февраля 2017 года сказано, что Россия признает документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств.

Посольство США в Украине заявило, что признание РФ паспортов "ДНР" и "ЛНР" противоречит целям минского процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины.