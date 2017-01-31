 

ОБСЕ проведет заседание по ситуации в Авдеевке

31 января 2017 г. 13:31
Источник: Левый берег
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Постоянный совет ОБСЕ во вторник соберется на заседание, посвященное ситуации в Авдеевке.

"Заседание Постоянного совета ОБСЕ по вопросам Авдеевки состоится сегодня, 31 января", - говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ОБСЕ в Twitter.

В свою очередь спикер министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца проинформировала, что такое заседание состоится в Вене в 17:00 по киевскому времени.

"Уже есть информация о том, что по требованию делегации Украины в 16:00 по местному времени, т.е. в 17:00 по киевскому времени состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене, среди 57 стран-участниц этой организации по обострению ситуации на Донбассе", - сказала она в эфире телеканал "112.Украина".

Ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук обратился с письмом к председателю Постоянного совета ОБСЕ Клеменсу Кою из-за обострения ситуации в Авдеевке и призвал созвать совещание совета для обсуждения данного вопроса.

Постоянным совето ОБСЕ руководит действующий председатель организации. В отличие от других органов ОБСЕ, он на регулярной основе проводит политические консультации и принимает решения.

Напомним, из-за обстрелов вечером в понедельник была перебита последняя линия электроснабжения Авдеевки. В результате город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения. Ночью в теплосети Авдеевки благодаря коксохимическому заводу удалось поддержать температура теплоносителя на уровне 35 градусов на входе и 29 - на выходе. Температура в квартирах составляла 14-16 градусов. Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки пока начать не удалось из-за обстрелов.

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