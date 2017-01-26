 

ОБСЕ сообщила о гибели пяти гражданских за последние 12 дней

26 января 2017 г. 21:02
Источник: Левый берег
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Еще четверо мирных жителей получили ранения.

За последние 12 дней на Донбассе погибли пять и получили ранения четыре мирных жителя, большинство из них – в результате применения тяжелого вооружения.

Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Краматорске.

"Наблюдатели, мои коллеги, за последние 12 дней в Луганской области подтвердили гибель пяти гражданских лиц вблизи линии соприкосновения. В Донецкой области – ранение четырех местных жителей. Это неприемлемо, многие получили ранения в ходе применения тяжелого вооружения, которое уже должно было быть отведено", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что тяжелое вооружение находится вдоль линии разграничения в зоне АТО в нарушение минских договоренностей.

"Мы фиксируем наличие тяжелого вооружения на линии соприкосновения", - сказал он.

Во многих местах стороны конфликта находятся слишком близко друг к другу, в частности в Коминтерново, КПВВ "Марьинка", в Новолуганском, Новгородском, вблизи Светлодарска, между Попасной и Первомайском.

"В большинстве из этих мест плотная гражданская застройка, живут мирные жители, находятся важные объекты инфраструктуры… из-за того, что стороны находятся близко, ситуации, когда начинают разворачиваться боевые действия, нередки", - отметил первый замглавы миссии.

Согласно последнему докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по меньшей мере 9 758 человек был убиты и 22 779 получили ранения на востоке Украины с начала конфликта по 1 декабря.

ООН отмечает, что это консервативная оценка погибших и раненых. Приведенная цифра включает как погибших сепаратистов, так и украинских военных, мирных жителей и даже 298 жертв катастрофы малайзийского "Боинга", сбитого над Донбассом.

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