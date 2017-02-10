 

ОБСЕ сообщила о гибели восьми жителей Донбасса на прошлой неделе

10 февраля 2017 г. 12:20
Источник: Левый берег
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На прошлой неделе (30 января - 5 февраля) на Донбассе погибли восемь гражданских лиц, сообщил на брифинге сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ, выросло почти в три раза, количество взрывов с применением запрещенного "минскими договоренностями" вооружения (минометов, танков, артиллерии) увеличилось в шесть раз. Из общего количества взрывов более 40% - РСЗО. В таком случае неминуемы жертвы среди гражданского населения. Мы подтвердили 38 фактов жертв, среди которых восемь - с летальными последствиями", - сказал он.

С начала текущей недели миссия зафиксировала значительное уменьшение уровня насилия на Донбассе.

Напомним, на прошлой неделе в результате обстрелов Авдеевки погибли трое мирных жителей и девять человек получили ранения. Были сообщения о гибели гражданских на оккупированной территории.

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