 

ОБСЕ требует вывести оружие из жилых районов на Донбассе

07 февраля 2017 г. 20:42
Источник: Укринформ
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Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик потребовал немедленного отвода тяжелых вооружений из жилых районов в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом говорится в его заявлении.

"Прекращение огня может быть достигнуто только за счет безусловного вывода всех видов оружия, регулируемых Минскими соглашениями. В частности, тяжелое оружие должно быть немедленно выведено из жилых районов", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

Он подчеркнул, что использование тяжелого оружия в жилых районах "представляет собой открытое нарушение Минских соглашений и международного гуманитарного права".

Сайдик признал, что до полного и устойчивого прекращения огня, к которому призвали стороны Трехсторонней контактной группы 1 февраля, еще далеко. В то же время он приветствовал снижение активности боевых действий во вторник в районе Авдеевки – Ясиноватой.

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил, что СММ в тесном сотрудничестве с Объединенным центром по контролю и координации успешно провели переговоры по вопросу прекращения огня, что позволило восстановить энерго- и водоснабжение и оказать помощь местному населению. По его словам, в течение более чем недели удалось предотвратить гуманитарную катастрофу.

При этом он назвал недопустимым то, что в некоторых случаях ремонтным бригадам приходилось работать под огнем, и в очередной раз призвал стороны строго выполнять свои обязательства и защищать местное население.

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