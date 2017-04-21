ОБСЕ зафиксировала нарушение минских соглашений со стороны ЛНР

21 апреля 2017 г. 16:40
Источник: РБК-Украина
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Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали нарушение минских соглашений со стороны самопровозглашенной "Луганской народной республики". Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Facebook.

В частности, ОБСЕ выступила с заявлением в ответ на комментарий представителей ЛНР  относительно роли наблюдателей в области контроля вооружений.

"Миссия осуществляла наблюдение и сообщила о концентрации оружия на аэродроме на юго-восточной окраине подконтрольного ЛНР города Луганска. Независимо от того, были ли эти вооружения заряжены, их присутствие в том месте является нарушением минских соглашений", - отметили в ОБСЕ.

В миссии также подчеркнули, что ошибочные утверждения ЛНР в сочетании с препятствиями в свободе передвижения наблюдателей и нежеланием соблюдать минские соглашения подрывают усилия, направленные на стабилизацию в Украине.

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