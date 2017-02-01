 

Обстрел Ан-26 с «вышек Бойко»: в ВМС сказали, что самолет мог упасть

01 февраля 2017 г. 19:41
Источник: Укринформ
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Обстрел украинского военного самолета Ан-26 из района так называемых "вышек Бойко" в Черном море мог привести к катастрофе самолета ВМС.

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Олег Чубук.

"Экспертиза обстрелянного самолета продолжается. Обнаружено 3-сантиметровое отверстие от попадания пули. Обстрел был из стрелкового оружия, предварительно из пулемета РПК. Калибр пулемета — 5,45 скорее всего. К счастью, пуля попала в такое место сверху, где не было пилотов", - сказал Чубук.

По его словам, обстрел мог привести к катастрофе самолета. Благодаря профессиональным действиям пилотов самолет сумел вернуться на базу в Николаеве.

Чубук добавил, что район так называемых «вышек Бойко» усиленно охраняется россиянами. Там постоянно находятся военный корабль, самолет ВС России. На самой платформе работает снайпер россиян.

С захваченных Россией буровых вышек в Черном море 1 февраля обстреляли транспортный самолет Вооруженных Сил Украины.

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