Обстрел Авдеевки: российская сторона предоставила письменные гарантии прекращения огня

Российская сторона предоставила письменные гарантии прекращения обстрела Авдеевки (Донецкая область). Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантии прекращения огня. Три дня невероятных усилий президента Украины, наших международных партнеров!", - говорится в сообщении.

Жебривский также сообщил, что в настоящее время ремонтные бригады украинской стороны и боевиков вышли на места разрыва линии электропередачи, поврежденных в результате обстрела Авдеевки.

"Наши ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи. Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров. После проведения детальных обследований, будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ", - сообщил он.

