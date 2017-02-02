Обстрел самолета ВМС квалифицировали как покушение

Военная прокуратура Южного региона предварительно квалифицировала обстрел украинского транспортного самолета ВМС как покушение на убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах.
По информации пресс-службы, 1 февраля во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек обстрелян транспортный самолет Ан-26.
"При осмотре самолета обнаружено повреждение в виде трехсантиметрового пулевого отверстия, что может свидетельствовать о последствиях обстрела из стрелкового оружия", - сообщили в прокуратуре.
Военной прокуратурой проведен осмотр воздушного судна, зафиксировано повреждение, готовится назначение необходимых экспертиз, проводятся другие следственные действия.