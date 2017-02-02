 

Обстрел самолета ВМС квалифицировали как покушение

02 февраля 2017 г. 15:34
Источник: Корреспондент.net
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Военная прокуратура Южного региона предварительно квалифицировала обстрел украинского транспортного самолета ВМС как покушение на убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах. 

По информации пресс-службы, 1 февраля во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек обстрелян транспортный самолет  Ан-26.

"При осмотре самолета обнаружено повреждение в виде трехсантиметрового пулевого отверстия, что может свидетельствовать о последствиях обстрела из стрелкового оружия", - сообщили в прокуратуре.

Военной прокуратурой проведен осмотр воздушного судна, зафиксировано повреждение, готовится назначение необходимых экспертиз, проводятся другие следственные действия.

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