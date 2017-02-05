 

Обвиняемый в госизмене сотрудник ФСБ отказался от признательных показаний

05 февраля 2017 г. 14:11
Источник: Левый Берег
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Глава управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, обвиняемый по делу о госизмене в пользу США, отказался от признательных показаний, которые дал ранее.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, который защищает одного из фигурантов дела о госизмене в ФСБ.

"Михайлов - не мой клиент, но мне известно, что он отказался от первоначальных признательных показаний", - заявил Павлов. При этом он "не может сказать", давали ли признательные показания двое других фигурантов дела и отказывались ли от них. Имя своего подзащитного Павлов не назвал.

Всего по делу о госизмене в пользу США проходят трое - начальник второго оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, его подчиненный Дмитрий Докучаев и менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщает, что фигуранты дела подозреваются в передаче информации иностранным спецслужбам, при этом получатель информации в деле не упоминается. По словам источника агентства, следствие также выясняет, какую именно информацию передавали за рубеж фигуранты дела.

Источники СМИ ранее связывали дело о госизмене в ФСБ с расследованием кражи информации группировкой "Шалтай-Болтай". Однако адвокат арестованного лидера группировки заявил, что эти дела между собой не связаны.

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