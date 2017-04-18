 

Обвиняемый в убийстве Немцова Дадаев не признал вину в суде

18 апреля 2017 г. 15:36
Источник: РБК - Украина
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Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве российского политика Бориса Немцова, заявил о своей невиновности во время слушаний в Московском окружном военном суде, передают российские СМИ.

По словам Дадаева, в день убийства Немцова он находился дома и болел, а поэтому "дальше района", где была его квартира на улице Веерная, дом 46, он не уезжал до 1 марта 2015 года. Дадаев утверждает, что ездил только в мечеть 27 февраля 2015 года на намаз вместе с другим фигурантом дела об убийстве Немцова, замкомандиром батальона "Север" Русланом Геремеевым.

По словам Дадаева, он признал вину так как "находился в такой ситуации, что был вынужден давать такие показания". Напомним, в апреле 2015 года Дадаев заявил, что дал свои показания по делу Немцова под угрозой смерти.
 

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