 

Очередное доказательство оккупации. Порошенко прокомментировал признание Россией "паспортов" ОРДЛО

18 февраля 2017 г. 20:17
Источник: Новое Время
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Признание Россией "паспортов", выданных самопровозглашенными "республиками" на Донбассе свидетельствует о том, что эти территории действительно оккупированы РФ, заявил президент Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Брифинг состоялся после встречи Порошенко с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Я проинформировал вице-президента о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий т. н. "ЛНР" и "ДНР". Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации и российского нарушения международного права. Символично, что это произошло во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал Порошенко.

Напомним, указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подписал российский президент Владимир Путин в субботу, 18 февраля.

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